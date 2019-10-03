Евросоюз отложил визит Могерини в Минск

Евросоюз отложил визит главы дипломатии Федерики Могерини в Белоруссию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на уполномоченного чиновника в структурах ЕС.

Федерика Могерини должна была прибыть в Минск в пятницу, 4 октября. Ее визит отложили из-за изменения в расписании повестки для участников предстоящих переговоров. Кроме того, визит решено перенести после контактов со стороны Белоруссии. Из-за этого отменилось мероприятие программы «Восточного партнерства».

Когда состоится визит Могерини в Белоруссию, не сообщается. Новую дату обещают сообщить дополнительно.

Визит Могерини анонсировали в начале августа 2019 года. Ожидалось, что ее приезд может быть связан с ожидаемым подписанием соглашений об упрощении визового режима.