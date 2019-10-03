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13:13   3 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко вновь прогулял допрос в Госбюро расследований Украины

Порошенко вновь прогулял допрос в Госбюро расследований Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко в четверг, 3 октября, пропустил допрос, на который был вызван в Государственное бюро расследований Украины, как фигурант уголовного дела о незаконном пересечении госграницы.

Об этом сообщает телеканал «Наш», приводя слова пресс-секретаря ГБР Анжелики Ивановой.

«Петр Порошенко был вызван сегодня в Государственное бюро расследований на 10:00 по московскому времени для допроса по уголовному делу, которое касается возможной организации незаконной переправки через государственную границу Украины лиц с использованием заведомо поддельных документов. Он на допрос не явился», - сообщила Иванова.

Также она добавила, что адвокат Порошенко объяснил его неявку на допрос необходимостью находиться на работе в Верховной раде. ГБР, со своей стороны, намерено направить экс-президенту новый вызов на допрос.

Ранее Порошенко неоднократно игнорировал вызовы на допросы в ГБР, где он проходит по 13 уголовным делам, оправдываясь работой в парламенте и другими причинами. По словам директора Госбюро расследований Романа Трубы, все отговорки бывшего президента являются сомнительными и ему, в любом случае, придется являться на допросы с 1 января 2020 года, когда в силу вступит новый закон об отмене депутатской неприкосновенности.

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Автор: Александр Люблинский
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