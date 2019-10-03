Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поручил ввести ответственность для чиновников за непредоставление информации по ЧС

Путин поручил ввести ответственность для чиновников за непредоставление информации по ЧС

 Минфин РФ закупит иностранную валюту на 212,7 миллионов рублей

Минфин РФ закупит иностранную валюту на 212,7 миллионов рублей
Порошенко вновь прогулял допрос в Госбюро расследований Украины

Порошенко вновь прогулял допрос в Госбюро расследований Украины

 Нацбанк Украины распродает валюту, чтобы поддержать гривну

Нацбанк Украины распродает валюту, чтобы поддержать гривну
Сохранение присутствия США в Сирии вызывает вопросы, считает Лавров

Сохранение присутствия США в Сирии вызывает вопросы, считает Лавров

 Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам служить в армии

Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам служить в армии
Путин поручил ввести ответственность для чиновников за непредоставление информации по ЧС

Путин поручил ввести ответственность для чиновников за непредоставление информации по ЧС

 Минфин РФ закупит иностранную валюту на 212,7 миллионов рублей

Минфин РФ закупит иностранную валюту на 212,7 миллионов рублей
Порошенко вновь прогулял допрос в Госбюро расследований Украины

Порошенко вновь прогулял допрос в Госбюро расследований Украины

 Нацбанк Украины распродает валюту, чтобы поддержать гривну

Нацбанк Украины распродает валюту, чтобы поддержать гривну
Сохранение присутствия США в Сирии вызывает вопросы, считает Лавров

Сохранение присутствия США в Сирии вызывает вопросы, считает Лавров

 Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам служить в армии

Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам служить в армии
13:03   3 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Нацбанк Украины распродает валюту, чтобы поддержать гривну

Нацбанк Украины распродает валюту, чтобы поддержать гривну

Национальный банк Украины (НБУ) после почти двухмесячного перерыва опять распродает валюту, чтобы поддержать курс гривны. Об этом сообщило в четверг, 3 октября, украинское информагентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Отмечается, что НБУ уже продал для поддержки гривны 200 миллионов гривен. В пресс-службе подчеркивают, что при необходимости НБУ и в дальнейшем будет «сглаживать избыточные колебания в сторону обесценивания», а также рассматривает перспективу возвращения к интервенциям по покупке валюты.

В последние несколько дней курс гривны по отношению к иностранным валютам демонстрирует резкое снижение после рекордного укрепления в прошлые месяцы. Эксперты связывали такое укрепление благоприятной конъюнктурой на мировых рынках, в первую очередь, в сфере металлургии и зерновых культур.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Петр Александров
#украина #нацбанк #гривна

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...