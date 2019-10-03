Нацбанк Украины распродает валюту, чтобы поддержать гривну

Национальный банк Украины (НБУ) после почти двухмесячного перерыва опять распродает валюту, чтобы поддержать курс гривны. Об этом сообщило в четверг, 3 октября, украинское информагентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Отмечается, что НБУ уже продал для поддержки гривны 200 миллионов гривен. В пресс-службе подчеркивают, что при необходимости НБУ и в дальнейшем будет «сглаживать избыточные колебания в сторону обесценивания», а также рассматривает перспективу возвращения к интервенциям по покупке валюты.

В последние несколько дней курс гривны по отношению к иностранным валютам демонстрирует резкое снижение после рекордного укрепления в прошлые месяцы. Эксперты связывали такое укрепление благоприятной конъюнктурой на мировых рынках, в первую очередь, в сфере металлургии и зерновых культур.