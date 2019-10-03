Опубликовано видео экстренной посадки самолета МС-21-300 в подмосковном Жуковском

Кадры публикует «360». По словам пресс-секретаря аэропорта Алексея Игнатенко, посадка самолета произошла штатно. У самолета не сработал датчик выпуска шасси, но по факту все было нормально, самолет приземлился и зарулил на стоянку. Посадка аварийной не считается. На борту находились лишь члены экипажа, количество человек неизвестно, но никто не пострадал.

Самолет МС-21-300 совершал испытательный полет в летно-исследовательском институте имени Громова, в аэропорту Жуковский рассказали, что это был рейс экспериментальной авиации. Аэропорт работу не прекращал.