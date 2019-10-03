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12:57   3 Октября 2019
Россия

Соловьев с юмором отнесся к требованию создать категорию льготников «жертвы перестройки»

Соловьев с юмором отнесся к требованию создать категорию льготников «жертвы перестройки»

Российский журналист Владимир Соловьев с юмором отреагировал на идею депутата Бориса Чернышова создать новую категорию льготников под названием «жертвы перестройки», пишет ФАН.

«Жертвами» предполагается признать тех, кому нанесли максимальный вред реформы в СССР второй половины 1980-х годов. Депутат убежден, что «перестройка» привела к геополитической и гуманитарной катастрофе. В первую очередь пострадали граждане, которым было тогда 25–45 лет. 

В эту возрастную группу попал и Соловьев.

«Кто я, чтобы комментировать такое? Я, конечно, близок к практикующим психиатрам, но диплома все-таки у меня пока нет», - сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация об инициативе Чернышова. Соответствующее обращение он направил главе Минтруда Максиму Топилину. В нем депутат отметил, что в стране из-за «перестройки» заметно упала рождаемость, возросла смертность, «жертвы» эпохи перемен раньше умирают, чаще болеют, а значит — нуждаются в дополнительной соцподдержке.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #соловьев #перестройка

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