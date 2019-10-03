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12:54   3 Октября 2019
Россия

Власти Удмуртии закупили инсулин диабетикам на 200 миллионов рублей

Власти Удмуртии закупили инсулин диабетикам на 200 миллионов рублей

Представитель главы республики в четверг, 3 октября, сообщил, что власти Удмуртии в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» закупили инсулин на сумму свыше 200 миллионов рублей. По его словам, больные диабетом получат жизненно важное лекарство бесплатно в региональных аптеках.

«Удмуртия закупила вторую партию препаратов инсулина и таблетированных сахароснижающих лекарственных препаратов для обеспечения больных диабетом пациентов», — добавили в пресс-службе главы республики.

На четвертый квартал 2019 года поставили сахароснижающие лекарственные препараты на сумму 73,36 миллиона рублей. Уже бесплатно выдают препараты в аптеках республики. По информации ведомства, всего в 2019 году за счет денег из республиканского бюджета закупили инсулин и сахароснижающие лекарственные препараты на сумму 205,6 миллиона рублей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #здравоохранение #удмуртия #инсулин

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