Власти Удмуртии закупили инсулин диабетикам на 200 миллионов рублей

Представитель главы республики в четверг, 3 октября, сообщил, что власти Удмуртии в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» закупили инсулин на сумму свыше 200 миллионов рублей. По его словам, больные диабетом получат жизненно важное лекарство бесплатно в региональных аптеках.

«Удмуртия закупила вторую партию препаратов инсулина и таблетированных сахароснижающих лекарственных препаратов для обеспечения больных диабетом пациентов», — добавили в пресс-службе главы республики.

На четвертый квартал 2019 года поставили сахароснижающие лекарственные препараты на сумму 73,36 миллиона рублей. Уже бесплатно выдают препараты в аптеках республики. По информации ведомства, всего в 2019 году за счет денег из республиканского бюджета закупили инсулин и сахароснижающие лекарственные препараты на сумму 205,6 миллиона рублей.