Соловьев назвал украинского журналиста Дмитрия Гордона негодяем и мерзавцем

Телеведущий Владимир Соловьев жестко прокомментировал высказывание журналиста Дмитрия Гордона в свой адрес. Отрывок с ответом он опубликовал в своем Instagram в четверг, 3 октября.

Ранее Соловьев раскритиковал Гордона в эфире программы. В свою очередь, украинский журналист записал ответ, в котором заявил, что у российского телеведущего «поганый язык и поганые мысли». Гордон также добавил, что на руках Соловьева кровь украинцев и россиян, которые из-за его пропаганды стали воевать друг с другом.

Соловьев, комментируя ответ Гордона, подчеркнул, что не видел «излияния этого орешка». Однако российский журналист в курсе, в чем его обвиняет коллега. Он назвал украинского журналиста негодяем и мерзавцем и заявил, что в отличие от него не поддерживает тех, кто ведет братоубийственную войну.

«А я многократно говорю, Гордон, читай по губам. Нет ничего страшнее, чем война между Россией и Украиной», — добавил телеведущий.

Ранее Соловьев оценил спор Кудрина и Шойгу о тратах на оборону.