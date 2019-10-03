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12:48   3 Октября 2019
Россия

Соловьев назвал украинского журналиста Дмитрия Гордона негодяем и мерзавцем

Соловьев назвал украинского журналиста Дмитрия Гордона негодяем и мерзавцем

Телеведущий Владимир Соловьев жестко прокомментировал высказывание журналиста Дмитрия Гордона в свой адрес. Отрывок с ответом он опубликовал в своем Instagram в четверг, 3 октября. 

Ранее Соловьев раскритиковал Гордона в эфире программы. В свою очередь, украинский журналист записал ответ, в котором заявил, что у российского телеведущего «поганый язык и поганые мысли». Гордон также добавил, что на руках Соловьева кровь украинцев и россиян, которые из-за его пропаганды стали воевать друг с другом. 

Соловьев, комментируя ответ Гордона, подчеркнул, что не видел «излияния этого орешка». Однако российский журналист в курсе, в чем его обвиняет коллега. Он назвал украинского журналиста негодяем и мерзавцем и заявил, что в отличие от него не поддерживает тех, кто ведет братоубийственную войну. 

«А я многократно говорю, Гордон, читай по губам. Нет ничего страшнее, чем война между Россией и Украиной», — добавил телеведущий.

Ранее Соловьев оценил спор Кудрина и Шойгу о тратах на оборону.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #общество #соловьев #гордон

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