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 Нацбанк Украины распродает валюту, чтобы поддержать гривну

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12:44   3 Октября 2019
Россия

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области

Порывистый ветер, который, согласно прогнозу синоптиков, ожидается в четверг в Москве и Московской области, с тал причиной объявление в регионе «желтого» уровня погодной опасности.

Как следует из погодной карты, размещенной на сайте Гидрометцентра, с 3 октября и до 10 часов утра 5 октября в столичном регионе ожидаются облачность и дожди, воздух на прогреется больше чем на 14 градусов тепла. При этом скорость ветра будет составлять 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

 

Ранее СМИ при водили прогноз синоптиков, согласно которому, четверг 3 октября станет последним теплым днем в Москве.

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Автор: Александр Люблинский
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