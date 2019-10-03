Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области

Порывистый ветер, который, согласно прогнозу синоптиков, ожидается в четверг в Москве и Московской области, с тал причиной объявление в регионе «желтого» уровня погодной опасности.

Как следует из погодной карты, размещенной на сайте Гидрометцентра, с 3 октября и до 10 часов утра 5 октября в столичном регионе ожидаются облачность и дожди, воздух на прогреется больше чем на 14 градусов тепла. При этом скорость ветра будет составлять 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

Ранее СМИ при водили прогноз синоптиков, согласно которому, четверг 3 октября станет последним теплым днем в Москве.