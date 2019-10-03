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Дутерте призвал «Роснефть» вкладываться в филиппинскую экономику

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12:34   3 Октября 2019
Весь мир

Дутерте призвал «Роснефть» вкладываться в филиппинскую экономику

Дутерте призвал «Роснефть» вкладываться в филиппинскую экономику

Президент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи с главой «Роснефти» Игорем Сечиным в Москве призвал руководство корпорации инвестировать в экономику государства. Об этом в четверг сообщает телеканал ABS-CBN, ссылаясь на официального представителя главы государства Сальвадора Панело.

«В частности, речь идет о развитии [бизнеса в сфере] нефти и газа», — отметил спикер.

Дутерте прибыл в РФ 2 октября с официальны визитом, который продлится до 5 октября. В среду в российской столице он провел переговоры с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Вместе с президентом России Владимиром Путиным и другими приглашенными лидерами 3 октября политик выступит на заседании Валдайского клуба в Сочи.

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Автор: Алла Ларионова
#экономика #роснефть #филиппины #дутерте

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