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Опубликовано видео экстренной посадки самолета МС-21-300 в подмосковном Жуковском
Акции против «формулы Штайнмайера» продолжаются в Киеве

Акции против «формулы Штайнмайера» продолжаются в Киеве

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12:17   3 Октября 2019
Весь мир

Конгрессмен США анонсировал масштабные учения НАТО в Европе

Конгрессмен США анонсировал масштабные учения НАТО в Европе

Конгрессмен США Джон Гараменди анонсировал масштабные учения НАТО в Европе. По его словам, это будут крупнейшие учения со времен «холодной войны».

Выступая на Варшавском форуме по безопасности, член комитета по вооруженным силам Джон Гараменди рассказал, что США проведет их с другими странами. При этом неизвестны даты, когда эти учения будут проходить. По словам Гараменди, таким образом на учениях будут отработаны взаимодействие с союзниками, а также состоится укрепление обороны. 

Как подчеркнул Джон Гараменди, по результатам учений Россия перестанет сомневаться в приверженности США принципам НАТО. 

Ранее еще один американский сенатор Джон Нили Кеннеди предложил ввести запрет для чиновников зарабатывать на Украине.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #политика #весь мир #учения нато

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