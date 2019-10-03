Конгрессмен США анонсировал масштабные учения НАТО в Европе

Конгрессмен США Джон Гараменди анонсировал масштабные учения НАТО в Европе. По его словам, это будут крупнейшие учения со времен «холодной войны».

Выступая на Варшавском форуме по безопасности, член комитета по вооруженным силам Джон Гараменди рассказал, что США проведет их с другими странами. При этом неизвестны даты, когда эти учения будут проходить. По словам Гараменди, таким образом на учениях будут отработаны взаимодействие с союзниками, а также состоится укрепление обороны.

Как подчеркнул Джон Гараменди, по результатам учений Россия перестанет сомневаться в приверженности США принципам НАТО.

Ранее еще один американский сенатор Джон Нили Кеннеди предложил ввести запрет для чиновников зарабатывать на Украине.