Полиция задержала женщину, похитившую младенца из роддома в Кемерово

Похитившую младенца из кемеровского роддома женщину задержали полицейские. Об этом 3 октября сообщается на сайте МВД России.

Ранее сообщалось, что неизвестная женщина попыталась украсть новорожденного ребенка из кемеровского роддома. Однако злоумышленницу вовремя заметил отец малыша, который вернул похищенного младенца обратно в медучреждение. По факту случившегося на место прибыла следственно-оперативная группа.

В релизе ведомства сказано, что мужчина шел в роддом, чтобы увидеть жену и сына. Позже выяснилось, что ребенок пропал. Мужчина побежал на улицу, где увидел подозрительную женщину с завернутым в большую куртку малышом. Он догнал злоумышленницу, забрав у нее сына, и вернулся с ребенком в роддом. Женщине удалось скрыться.

Полицейские смогли установить личность подозреваемой. Позже она была задержана на автовокзале города Ленинска-Кузнецкого, когда прибывала из Кемерово.