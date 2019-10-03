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12:20   3 Октября 2019
Россия

Полиция задержала женщину, похитившую младенца из роддома в Кемерово

Полиция задержала женщину, похитившую младенца из роддома в Кемерово

Похитившую младенца из кемеровского роддома женщину задержали полицейские. Об этом 3 октября сообщается на сайте МВД России.

Ранее сообщалось, что неизвестная женщина попыталась украсть новорожденного ребенка из кемеровского роддома. Однако злоумышленницу вовремя заметил отец малыша, который вернул похищенного младенца обратно в медучреждение. По факту случившегося на место прибыла следственно-оперативная группа.

В релизе ведомства сказано, что мужчина шел в роддом, чтобы увидеть жену и сына. Позже выяснилось, что ребенок пропал. Мужчина побежал на улицу, где увидел подозрительную женщину с завернутым в большую куртку малышом. Он догнал злоумышленницу, забрав у нее сына, и вернулся с ребенком в роддом. Женщине удалось скрыться. 

Полицейские смогли установить личность подозреваемой. Позже она была задержана на автовокзале города Ленинска-Кузнецкого, когда прибывала из Кемерово. 

«Следователями СУ СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 126 УК РФ», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #происшествия #кемерово #общество #похищение ребенка #роддом

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