Полиция задержала женщину, похитившую младенца из роддома в Кемерово
Похитившую младенца из кемеровского роддома женщину задержали полицейские. Об этом 3 октября сообщается на сайте МВД России.
Ранее сообщалось, что неизвестная женщина попыталась украсть новорожденного ребенка из кемеровского роддома. Однако злоумышленницу вовремя заметил отец малыша, который вернул похищенного младенца обратно в медучреждение. По факту случившегося на место прибыла следственно-оперативная группа.
В релизе ведомства сказано, что мужчина шел в роддом, чтобы увидеть жену и сына. Позже выяснилось, что ребенок пропал. Мужчина побежал на улицу, где увидел подозрительную женщину с завернутым в большую куртку малышом. Он догнал злоумышленницу, забрав у нее сына, и вернулся с ребенком в роддом. Женщине удалось скрыться.
Полицейские смогли установить личность подозреваемой. Позже она была задержана на автовокзале города Ленинска-Кузнецкого, когда прибывала из Кемерово.
«Следователями СУ СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 126 УК РФ», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.