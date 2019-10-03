Власти Турции оштрафовали Facebook на 282 тысячи долларов

Управление по защите персональных данных Турции (KVKK) оштрафовало руководство социальной сети Facebook на 1,6 миллиона турецких лир (около 282 тысяч долларов) за нарушение конфиденциальности персональных данных пользователей.

Соцсеть еще в прошлом году совершила нарушение, которое затронуло более 280 тысяч человек. Их персональные данные (имена, даты рождения, местоположение) оказались в открытом доступе.

В KVKK добавили, что дополнительно с Facebook взыскали 450 тысяч лир (почти 79 тысяч долларов) за то, что он не сообщил властям об утечке персональных данных.

Власти Турции не первый раз штрафуют руководство социальной сети. В мае этого года с него потребовали 1,65 миллиона турецких лир (около 270 тысяч долларов) после того, как в общий доступ попали конфиденциальные фотографии пользователей.