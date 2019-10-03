Более 20 американских военных пострадали в ходе учений

Ночные учения по военно-десантной подготовке, которые проходили в американском штате Миссисипи на военной базе «Лагерь Шелби».

По сообщению местного телеканала WDAM, на данный момент известно о 22 пострадавших в ходе учений военнослужащих, из которых 15 человек получили мед помощь на месте, а семерым потребовалась госпитализация.

В то же время командующий базы Бобби Джинн сообщил, что военнослужащие 4-й бригады 25-й пехотной дивизии штата Аляска отрабатывали парашютные прыжки с самолета и неожиданный сильный ветер отнес группу солдат от намеченной точки высадки в сторону деревьев. У нескольких солдат парашюты запутались в кронах деревьев и им пришлось ждать, пока им помогут спуститься.

Жизнь ни одного из пострадавших военных не находится под угрозой. По факту произошедшего проводится расследование.