Сенатор США предложил ввести запрет для чиновников зарабатывать на Украине

Сенатор США Джон Нили Кеннеди предложил ввести запрет для чиновников зарабатывать на Украине. Как пишет издание The Hill, политик в конце октября 2019 года планирует подготовить соответствующий закон и внести его в Конгресс США.

Согласно идее Кеннеди, американские чиновники не смогут трудиться в качестве «консультанта, сотрудника, независимого подрядчика или члена совета директоров, а также владеть пятью или более процентами в любом юридическом лице, ведущим бизнес на Украине или с Украиной». Законопроект коснется президента США, вице-президента, а также членам кабмина, любым другим чиновникам и их родственникам.

По мнению американского сенатора, правительство Украины коррумпировано исторически, а чиновники США не должны принимать в этом участие. Кеннеди уверен, таким образом будет устранено любое проявление потенциальных конфликтов интересов.

Ране американские демократы решили запустить процедуру импичмента президента США Дональда Трампа после его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. По мнению Демократической партии, Трамп попросил Зеленского оказать помощь для вмешательства в предстоящие президентские выборы в США, дискредитируя Хантера Байдена. Белому дому пришлось публиковать стенограмму телефонного разговора политиков.