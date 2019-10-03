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11:58   3 Октября 2019
Россия

Проблему с дефицитом препарата для онкобольных решили в Чувашии

Проблему с дефицитом препарата для онкобольных решили в Чувашии

Проблем с поставками лекарств для онкобольных в Чувашии на сегодня нет.  Об этом сообщил представитель администрации республиканского онкологического клинического диспансера министерства здравоохранения Чувашии в четверг, 3 октября. По его словам, перебои с препаратом «Авегра» отмечались весной и в начале лета.

Ранее пресс-служба российского омбудсмена Татьяны Москальковой сообщила, что уполномоченный по правам человека обратится в Генеральную прокуратуру в связи нарушениям сроков поставки лекарства в некоторые регионы, в том числе в Чувашскую Республику, Республику Коми, Краснодарский край, Московскую, Рязанскую, Ульяновскую области.

По словам представителя республиканского онкодиспансера, в первом полугодии 2019 года поставляли лекарство «Авегра Биокад» («Бевацизумаб») несвоевременно и мало. Пациентам подбирали альтернативные варианты терапии полихимиопрепаратами. Лечение не прерывали.

Сейчас у онкодиспансера есть 617 флаконов лекарства. Пациентам хватит «Авегры» до февраля 2020 года.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #лекарства #онкобольные #чувашия

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