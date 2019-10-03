Яйца, сахар и мясо птицы подорожают к концу года на 3,5%

Некоторые продукты в России к концу года могут подорожать на 3–3,5%. Заметнее всего цены вырастут на яйца, сахар и мясо птицы. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

Прогнозируя рост цен на продукты, эксперты учитывали показатели инфляции, траты производителей на изготовление товаров, изменения в регулировании, колебания цены перед новогодними праздниками.

Рост цен на яйца и птицу объясняется сезонным фактором. Дело в том, что осенью и зимой заметно дорожает корм. Цена на сахар может взлететь из-за роста себестоимости сырья, топливных расходов и увеличение издержек производства (налоги, коммунальные платежи).

При этом крупные торговые сети намерены придерживаться прежних цен. В первую очередь это касается товаров первой необходимости.