Роскомнадзор отчитался о работе с законом об оскорблении государственных символов РФ

Роскомнадзор назвал количество интернет-страниц, нарушивших закон об оскорблении государственных символов РФ. Соответствующую информацию ведомство опубликовало на официальном сайте 3 октября.

Президент России Владимир Путин в марте 2019 года подписал закон, который предусматривает блокировку в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ.

Общество проявляет высокий интерес к практике применения нового закона. В связи с этим Роскомнадзор опубликовал официальные данные. По информации ведомства, с начала действия закона поступили жалобы на 85 интернет-страниц. При этом 70% жалоб касались материалов, оскорбляющих флаг и герб Российской Федерации.

Так, за время действия закона поступили три жалобы об оскорблении российского гимна, еще 60 жалоб касались оскорблений флага и герба РФ, 15 раз сообщалось об оскорблении президента России и семь раз — об оскорблении Конституции.

На сегодняшний день на территории России доступ ограничен к четырем сайтам. Запрещенная информация удалена с 79 сайтов. Ведомство ожидает удаление еще с двух интернет-страниц.

Таким образом, большинство сайтов выполнили требования закона и удалили оскорбляющую государственные символы информацию.