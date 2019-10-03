Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области

 Опубликовано видео экстренной посадки самолета МС-21-300 в подмосковном Жуковском

Опубликовано видео экстренной посадки самолета МС-21-300 в подмосковном Жуковском
Акции против «формулы Штайнмайера» продолжаются в Киеве

Акции против «формулы Штайнмайера» продолжаются в Киеве

 Красный Крест направил в Донбасс 12 грузовиков с гумпомощью

Красный Крест направил в Донбасс 12 грузовиков с гумпомощью
Дутерте призвал «Роснефть» вкладываться в филиппинскую экономику

Дутерте призвал «Роснефть» вкладываться в филиппинскую экономику

 Власти Турции оштрафовали Facebook на 282 тысячи долларов

Власти Турции оштрафовали Facebook на 282 тысячи долларов
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области

 Опубликовано видео экстренной посадки самолета МС-21-300 в подмосковном Жуковском

Опубликовано видео экстренной посадки самолета МС-21-300 в подмосковном Жуковском
Акции против «формулы Штайнмайера» продолжаются в Киеве

Акции против «формулы Штайнмайера» продолжаются в Киеве

 Красный Крест направил в Донбасс 12 грузовиков с гумпомощью

Красный Крест направил в Донбасс 12 грузовиков с гумпомощью
Дутерте призвал «Роснефть» вкладываться в филиппинскую экономику

Дутерте призвал «Роснефть» вкладываться в филиппинскую экономику

 Власти Турции оштрафовали Facebook на 282 тысячи долларов

Власти Турции оштрафовали Facebook на 282 тысячи долларов
11:56   3 Октября 2019
Россия

Роскомнадзор отчитался о работе с законом об оскорблении государственных символов РФ

Роскомнадзор отчитался о работе с законом об оскорблении государственных символов РФ

Роскомнадзор назвал количество интернет-страниц, нарушивших закон об оскорблении государственных символов РФ. Соответствующую информацию ведомство опубликовало на официальном сайте 3 октября. 

Президент России Владимир Путин в марте 2019 года подписал закон, который предусматривает блокировку в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ.

Общество проявляет высокий интерес к практике применения нового закона. В связи с этим Роскомнадзор опубликовал официальные данные. По информации ведомства, с начала действия закона поступили жалобы на 85 интернет-страниц. При этом 70% жалоб касались материалов, оскорбляющих флаг и герб Российской Федерации. 

Так, за время действия закона поступили три жалобы об оскорблении российского гимна, еще 60 жалоб касались оскорблений флага и герба РФ, 15 раз сообщалось об оскорблении президента России и семь раз — об оскорблении Конституции. 

На сегодняшний день на территории России доступ ограничен к четырем сайтам. Запрещенная информация удалена с 79 сайтов. Ведомство ожидает удаление еще с двух интернет-страниц.

Таким образом, большинство сайтов выполнили требования закона и удалили оскорбляющую государственные символы информацию. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #роскомнадзор #общество #символ #оскорбление общества

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...