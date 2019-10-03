Украинец пытался пробраться в Крым в поисках лучших условий жизни. Именно так мужчина обосновал свою попытку попасть на территорию полуострова в обход пункта пропуска, сообщает погрануправление ФСБ России.

54-летнего жителя Кривого Рога задержали в трех километрах от пропускного пункта «Перекоп» возле дамбы. Мужчина пояснил пограничникам, что ищет в Крыму лучшие условия жизни, так как нынешние его не устраивают. При этом никаких документов мужчина с собой не имел. По факту незаконного пересечения границы в Крыму завели уголовное дело, нарушителю может грозить как штраф, так и двухлетнее тюремное заключение.

Ранее стало известно, что власти Абхазии сняли ограничение на пересечение границы с Грузией.