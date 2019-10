Глава МИД Швеции назвала мир главным условием для развития Арктики

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде в четверг, 3 октября, на открытии Арктического форума Европейского союза назвала мир и стабильность главными условиями для устойчивого развития Арктики. По ее словам, обеспечить эти условия должны все арктические страны.

У стран есть все причины для того, чтобы не только продолжать и углублять сотрудничество в рамках Арктического совета с другими арктическими странами, но и привлекать неарктические, продолжила Линде. Арктика — глобальный регион, а бережное использование ресурсов — общая ответственность.

I have just welcomed 600 participants from more than 30 countries to Umeå & the EU Arctic Forum. During two days, students, researchers, business, indigenous peoples & ministers will discuss how to ensure peaceful & sustainable development in the Arctic: a core SWE & EU interest. pic.twitter.com/1hrhwrkDfn