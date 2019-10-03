Глава МИД Швеции назвала мир главным условием для развития Арктики

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде в четверг, 3 октября, на открытии Арктического форума Европейского союза назвала мир и стабильность главными условиями для устойчивого развития Арктики. По ее словам, обеспечить эти условия должны все арктические страны.

«Арктика — витрина, которая должна представлять результаты нашей совместной работы, которой мы должны гордиться», — сказала глава МИД Швеции.

У стран есть все причины для того, чтобы не только продолжать и углублять сотрудничество в рамках Арктического совета с другими арктическими странами, но и привлекать неарктические, продолжила Линде. Арктика — глобальный регион, а бережное использование ресурсов — общая ответственность.