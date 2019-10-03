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11:24   3 Октября 2019
Россия

Ученые камчатского заповедника выступили против обстрела медведей

Ученые камчатского заповедника выступили против обстрела медведей

Сотрудники Кроноцкого заповедника раскритиковали идею общественников об обстреле медведей во входящем в его состав Южно-Камчатском заказнике. Об этом 3 октября, в четверг, сообщает пресс-служба природного резервата. 

Ранее сообщалось об участившихся случаях выхода медведей в населенные пункты Камчатского края. Общественные деятели и чиновники предложили обстреливать животных, чтобы обезопасить местных жителей. Инициаторы заявили, что животным перестало хватать места в заказнике. Именно поэтому звери стали выходить к человеческому жилью.

Однако ученые Кроноцкого заповедника с такими выводами не согласны. Они напомнили, что животные сами регулируют свою численность.

«Численность медведей в Южно-Камчатском заказнике стабильно высокая, и она регулируется естественным путем, без вмешательства человека. Это эталонная экосистема», — сказал начальник научного отдела Кроноцкого государственного заповедника. 

Ученые камчатского заповедника выступили против обстрела медведей

В пресс-службе отметили, что звери не ассоциируют пишу с человеком. Они питаются рыбой, ягодами, орехами и травами, то есть природными кормами. В ведомстве объяснили, что если животным становится мало места, плотность населения регулируется не только путем расселения молодых особей. Звери прибегают к каннибализму, а многие взрослые самки перестают участвовать в размножении. 

Специалисты связали участившиеся выходы зверей к людям с экологическими проблемами, в частности с разросшимися свалками. Они вступились за медведей и напомнили, что обстреливать зверей, чтобы снизить их численность, — противозаконно.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #обстрел #общество #камчатка #медведи

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