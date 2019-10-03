Путин отметил вклад жителей Московской области в развитие страны

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Московской области с 90-летием со дня образования региона. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, российский лидер отмечает вклад жителей области в развитие страны.

По словам Путина, на сегодняшний день регион имеет мощный потенциал во многих сферах, а также огромные возможности для увеличения инвестиционной привлекательности. Российский президент отметил, что исторически Московская область играла одну из главных ролей в становлении государственности страны, так как в регионе находится множество святынь и памятников славы, шедевры культуры и природные заповедники, являющиеся уникальными.

Российский лидер заявил, что жители региона могут гордиться теми земляками, кто многие годы вносил вклад в развитие региона, его науку и экономику. Московская область получила свое название в 1929 году после упразднения Московской губернии.