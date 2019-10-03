Эксперт предупредил, что ситуация в Тунисе более тревожная, чем многие думают

Научный сотрудник ICCT (Международный центр борьбы с терроризмом), дипломат Питер Нооп считает, что ситуация в Тунисе гораздо более сложная и тревожная, чем это представляется многим. Об этом он написал в своей статье для журнала Сlingendael spectator.

Демократические процессы там, кажется, работают, пишет Нооп. Выборы вроде бы носят свободный и справедливый характер. Однако уровень доверия тунисцев к своим властям находится на самом низком уровне после революционных волнений 2011 года. Основная проблема заключается в том, что экономическая ситуация для среднего тунисца не улучшилась после Жасминовой революции. Уровень инфляции высок, уровень безработицы стабилен, но постоянно растет, люди жалуются на коррупцию.

Неудивительно, что более половины молодых тунисцев решают эмигрировать. Демократия здесь еще молода и неопытна. Президент Бежи Каида Эссебси, который сыграл конструктивную роль после революции, умер. У осиротевшей страны есть и другие проблемы.

В первом туре президентских выборов, состоявшемся 15 сентября, баллотировались более 20 кандидатов. Некоторые из них занимают посты в нынешнем правительстве, а некоторые — «новички», дистанцировавшиеся от системы .

Одним из таких «новичков» являет Набиль Каруи. Его называют тунисским Берлускони и медиа-магнатом, поскольку он владеет телекомпанией Nessma. На данный момент он находится в тюрьме по обвинению в мошенничестве, однако это не мешает ему продвигать свою повестку. Многие считают его заключение политически мотивированным.

Первый тур выборов в Тунисе нес важное послание — оппозиция готова противостоять системе, которая многих оставила в дураках.

Кроме того, географическое расположение страны приносит ей дополнительные проблемы. Тунис находится в самом сердце региона, он зажат в угол между Алжиром и Ливией. Последняя представляет собой особую угрозу безопасности всего региона. Из Ливии в Тунис попадают наемники, бандиты и террористы.

Для террористов политическая обстановка в Тунисе является плодородной почвой для пропаганды своих идей. Они вполне могут найти поддержку среди разочарованной в нынешней политике молодежи.