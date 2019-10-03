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11:35   3 Октября 2019
Весь мир

Голландский дипломат заявил, что опасность ситуации в Тунисе многие недооценивают

Голландский дипломат заявил, что опасность ситуации в Тунисе многие недооценивают

Научный сотрудник ICCT (Международный центр борьбы с терроризмом), дипломат Питер Нооп считает, что ситуация в Тунисе гораздо более сложная и тревожная, чем это представляется многим. Об этом он написал в своей статье для журнала Сlingendael spectator.

Демократические процессы там, кажется, работают, пишет Нооп. Выборы вроде бы носят свободный и справедливый характер. Однако уровень  доверия тунисцев к своим властям находится на самом низком уровне после революционных волнений 2011 года. Основная проблема заключается в том, что экономическая ситуация для среднего тунисца не улучшилась после Жасминовой революции. Уровень инфляции высок, уровень безработицы стабилен, но постоянно растет, люди жалуются на коррупцию.

Эксперт предупредил, что ситуация в Тунисе более тревожная, чем многие думают

Неудивительно, что более половины молодых тунисцев решают эмигрировать. Демократия здесь еще молода и неопытна. Президент Бежи Каида Эссебси, который сыграл конструктивную роль после революции, умер. У осиротевшей страны есть и другие проблемы. 

В первом туре президентских выборов, состоявшемся 15 сентября, баллотировались более 20 кандидатов. Некоторые из них занимают посты в нынешнем правительстве, а некоторые — «новички», дистанцировавшиеся от системы .

Одним из таких «новичков» являет Набиль Каруи. Его называют тунисским Берлускони и медиа-магнатом, поскольку он владеет телекомпанией Nessma. На данный момент он находится в тюрьме по обвинению в мошенничестве, однако это не мешает ему продвигать свою повестку. Многие считают его заключение политически мотивированным.

Эксперт предупредил, что ситуация в Тунисе более тревожная, чем многие думают

Первый тур выборов в Тунисе нес важное послание — оппозиция готова противостоять системе, которая многих оставила в дураках.

Кроме того, географическое расположение страны приносит ей дополнительные проблемы. Тунис находится в самом сердце региона, он зажат в угол между Алжиром и Ливией. Последняя представляет собой особую угрозу безопасности всего региона. Из Ливии в Тунис попадают наемники, бандиты и террористы.

Для террористов политическая обстановка в Тунисе является плодородной почвой для пропаганды своих идей. Они вполне могут найти поддержку среди разочарованной в нынешней политике молодежи.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #африка #тунис

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