На Камчатке медведи стали выходить к людям из-за разросшихся свалок

Разрастающиеся свалки спровоцировали участившиеся выходы медведей в населенные пункты Камчатского края. Такое заявление сделал представитель пресс-службы ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник», сообщает в четверг ТАСС.

Ранее чиновники и общественники региона предложили обстрелять около 500 медведей, которые обитают в районе Курильского озера. Активисты уверены, что такое количество медведей угрожает безопасности местных жителей. По словам чиновников, число диких зверей на территории заказника превышено вдвое.

По мнению замдиректора по охране заповедника Владимира Халманова, Агентство лесного хозяйства ошибочно считает, что выходы медведей связаны с количеством животных и нахождением рядом с селами особо охраняемой территории.

«Выходы зверей в населенные пункты связаны <…> с отсутствием культуры утилизации пищевых отходов. Например, в поселке Ивашка в Корякии целая группировка медведей численностью более 50 особей выросла на местной свалке», — говорится в сообщении.

Научный сотрудник Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН Сергей Колчин уверен, что причиной частых выходов медведей к людям являются разросшиеся свалки. Он подчеркнул, что проблема характерна для всего региона. Колчин считает, что дело не в количестве животных, а в экологической безграмотности и безответственности человека.

В заповеднике также уточнили, что диких зверей нельзя обстреливать в целях регулирования их численности. Закон разрешает обстрел только для борьбы с эпидемией животных, но признаков опасных заболеваний у медведей нет.