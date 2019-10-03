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11:53   3 Октября 2019
Весь мир

Россия стала мировым лидером по числу бесконтактных платежей через смартфон

Россия стала мировым лидером по числу бесконтактных платежей через смартфон

Международная консалтинговая компания BCG сообщает, что в России с 2010 по 2018 год наблюдался совершенно феноменальный 30-кратный рост числа безналичных транзакций.

Компания провела исследование «Глобальный рынок платежных услуг 2019: потенциал растущих направлений» и выяснила, что Россия за последнее десятилетие стала крупнейшим в Европе рынком цифровых кошельков и мировым лидером по числу осуществленных при помощи смартфона бесконтактных платежей.

«Сочетание доступного финансирования розничной торговли, высокой концентрации рынка и массовых инвестиций в развитие новых технологий способствовало появлению так называемого российского чуда, благодаря которому Россия стала мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций и крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков», - сообщает BCG.

При этом управляющий директор и партнер BCG Макс Хаузер добавил, что число безналичных карточных транзакций в России с 2010 по 2018 год увеличилось с 5,8 на одного человека до 172, и данный 30-кратный рост является лучшим показателем в Европе, где даже у лидеров данный показатель составляет двух-трехкратный рост. В дальнейшем, как отметили в BCG, Россия продолжит опережать европейские страны по данному показателю.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #экономика #весь мир #исследование #транзакции #платежная система #бесконтактная оплата

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