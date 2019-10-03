Акции против «формулы Штайнмайера» продолжаются в Киеве. Также митинги идут в Кривом Роге, Днепре, Одессе, Мариуполе, Харькове, Херсоне и других крупных городах.

На митинге в Одессе поучаствовало порядка трехсот человек, в Киеве акция состоялась на площади Независимости вечером в среду, 2 октября. Участники митинга выступают против подписания «формулы» властями Киева.

На текущей неделе контактная группа по Донбассу согласовала порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. Документ неофициально имеет название «формула Штайнмайера». Власти Киева документ подписали. Для присвоения ЛНР и ДНР на Украине выпустят закон, а выборы в Донбассе пройдут по законам страны. При этом на выборах должны будут участвовать наблюдатели ОБСЕ. В Москве решение властей Украины восприняли позитивно.