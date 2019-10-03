Школьник в Балашихе во время ссоры убил девочку из параллельного класса

Подросток из подмосковной Балашихи во время ссоры убил девочку из параллельного класса. Школьника уже задержали. Об этом 3 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУСК РФ по Московской области Ольгу Врадий.

В среду, 2 октября, в заброшенном здании было найдено тело 15-летней школьницы. Отмечается, что после проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в убийстве школьницы. Затем подросток был задержан.

«Им оказался 15-летний подросток, обучающийся с потерпевшей в параллельных классах», — говорится в сообщении.

В ходе допроса подросток заявил, что поводом для убийства послужил случившийся между ними конфликт. Заведено уголовное дело по статье «убийство».