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10:35   3 Октября 2019
Россия

Школьник в Балашихе во время ссоры убил девочку из параллельного класса

Школьник в Балашихе во время ссоры убил девочку из параллельного класса

Подросток из подмосковной Балашихи во время ссоры убил девочку из параллельного класса. Школьника уже задержали. Об этом 3 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУСК РФ по Московской области Ольгу Врадий. 

В среду, 2 октября, в заброшенном здании было найдено тело 15-летней школьницы. Отмечается, что после проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в убийстве школьницы. Затем подросток был задержан. 

«Им оказался 15-летний подросток, обучающийся с потерпевшей в параллельных классах», — говорится в сообщении.

В ходе допроса подросток заявил, что поводом для убийства послужил случившийся между ними конфликт. Заведено уголовное дело по статье «убийство». 

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Автор: Софья Белоцерковская
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