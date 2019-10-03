Немецкий политик уверен, что без СССР и РФ германское единство было бы невозможным

Экс-глава Социал-демократической партии Германии Маттиас Платцек считает, что без помощи СССР и России германское единство было бы невозможным. Об этом пишет РИА Новости.

3 октября в Германии отмечается День германского единства. Праздник учредили в 90-м году. Кроме того, с октября 2019 года по октябрь 2020 года в стране объявлен юбилейный год Германского единства. 9 ноября немцы отметят 30-летие падения Берлинской стены, а 3 октября будущего года — 30 лет Германского единства.

«Без тогдашнего советского правительства германское единство было бы невозможно, по крайней мере, за такое время и в таком качестве — это исторический, все еще неоспоримый факт», — подчеркнул Платцек.

Он напомнил, что тогдашние лидеры Британии и Франции четко дали понять, что им больше нравятся две Германии, чем одна. Связано это было с рядом исторических, политических и экономических проблем. Однако советский лидер Михаил Горбачев, по словам Платцека, сделали объединение Германии возможным.