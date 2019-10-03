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10:43   3 Октября 2019
Весь мир

Немецкий политик уверен, что без СССР и РФ германское единство было бы невозможным

Немецкий политик уверен, что без СССР и РФ германское единство было бы невозможным

Экс-глава Социал-демократической партии Германии Маттиас Платцек считает, что без помощи СССР и России германское единство было бы невозможным. Об этом пишет РИА Новости.

3 октября в Германии отмечается День германского единства. Праздник учредили в 90-м году. Кроме того, с октября 2019 года по октябрь 2020 года в стране объявлен юбилейный год Германского единства. 9 ноября немцы отметят 30-летие падения Берлинской стены, а 3 октября будущего года — 30 лет Германского единства. 

«Без тогдашнего советского правительства германское единство было бы невозможно, по крайней мере, за такое время и в таком качестве — это исторический, все еще неоспоримый факт», — подчеркнул Платцек. 

Он напомнил, что тогдашние лидеры Британии и Франции четко дали понять, что им больше нравятся две Германии, чем одна. Связано это было с рядом исторических, политических и экономических проблем. Однако советский лидер Михаил Горбачев, по словам Платцека, сделали объединение Германии возможным.

«Не следует также забывать, что одной из предпосылок успеха объединения Германии и Европы было решение российского правительства вывести полмиллиона солдат и гражданских служащих из Восточной Германии, а также из других стран Восточной Европы», — добавил он.

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Автор: Виктория Разумовская
#германия #единство #история #ссср

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