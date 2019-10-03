Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин отметил вклад жителей Московской области в развитие страны

Путин отметил вклад жителей Московской области в развитие страны

 На Камчатке медведи стали выходить к людям из-за разросшихся свалок

На Камчатке медведи стали выходить к людям из-за разросшихся свалок

Акции против «формулы Штайнмайера» продолжаются в Киеве

Акции против «формулы Штайнмайера» продолжаются в Киеве

 Красный Крест направил в Донбасс 12 грузовиков с гумпомощью

Красный Крест направил в Донбасс 12 грузовиков с гумпомощью
Немецкий политик уверен, что без СССР и РФ германское единство было бы невозможным

Немецкий политик уверен, что без СССР и РФ германское единство было бы невозможным

 Лукашенко нанесет рабочий визит на Украину 4 октября

Лукашенко нанесет рабочий визит на Украину 4 октября
Путин отметил вклад жителей Московской области в развитие страны

Путин отметил вклад жителей Московской области в развитие страны

 На Камчатке медведи стали выходить к людям из-за разросшихся свалок

На Камчатке медведи стали выходить к людям из-за разросшихся свалок

Акции против «формулы Штайнмайера» продолжаются в Киеве

Акции против «формулы Штайнмайера» продолжаются в Киеве

 Красный Крест направил в Донбасс 12 грузовиков с гумпомощью

Красный Крест направил в Донбасс 12 грузовиков с гумпомощью
Немецкий политик уверен, что без СССР и РФ германское единство было бы невозможным

Немецкий политик уверен, что без СССР и РФ германское единство было бы невозможным

 Лукашенко нанесет рабочий визит на Украину 4 октября

Лукашенко нанесет рабочий визит на Украину 4 октября
10:23   3 Октября 2019
Россия

Путин поздравил Штайнмайера и Меркель с Днем германского единства

Путин поздравил Штайнмайера и Меркель с Днем германского единства

Президент России поздравил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и федерального канцлера страны Ангелу Меркель с Днем германского единства. Соответствующее поздравление содержится в телеграмме. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба Кремля.

В четверг российский лидер направил поздравительную телеграмму Штайнмайеру и Меркель по случаю Дня германского единства. 

Объединение Германии — событие исторического масштаба, ознаменовавшее окончание холодной войны в Европе и открывшее новую страницу в отношениях между нашими государствами», — подчеркнул в поздравлении глава российского государства.

Президент России выразил уверенность, что коренным интересам народов России и Германии отвечало бы развитие российско-германского сотрудничества в разных сферах, а также продолжение взаимодействия по важным вопросам региональной и международной повестки. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #меркель #германия #политика #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...