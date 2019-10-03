Путин поздравил Штайнмайера и Меркель с Днем германского единства

Президент России поздравил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и федерального канцлера страны Ангелу Меркель с Днем германского единства. Соответствующее поздравление содержится в телеграмме. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба Кремля.

В четверг российский лидер направил поздравительную телеграмму Штайнмайеру и Меркель по случаю Дня германского единства.

Объединение Германии — событие исторического масштаба, ознаменовавшее окончание холодной войны в Европе и открывшее новую страницу в отношениях между нашими государствами», — подчеркнул в поздравлении глава российского государства.

Президент России выразил уверенность, что коренным интересам народов России и Германии отвечало бы развитие российско-германского сотрудничества в разных сферах, а также продолжение взаимодействия по важным вопросам региональной и международной повестки.