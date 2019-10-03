Американский посол в Москве Джон Хантсман завершил свою миссию в РФ

Американский посол в Москве Джон Хантсман завершил свою миссию в России. Как сообщила его жена Мэри Кэй Хантсман, они попрощались с сотрудниками посольства и улетели в Соединенные Штаты ранним утром в четверг, 3 октября.

Мэри Кей Хантсман написала в Facebook, что работа в Москве была захватывающей главой в истории семьи. Она поблагодарила всех друзей из американского посольства в Москве и призналась, что будет по ним скучать. Вместе с Хантсманами в США отбывает знаменитая овчарка Сэми, ее еще в шутку называют «диплособакой». Ей предстоит добираться в Солт-Лейк-Сити с пересадкой, так как пес большого размера и не все рейсы могут перевозить собак такого размера.

Обязанности посла США в Москве пока будет исполнять Барт Горман. Ранее Джон Хантсман рассказал, чего ему будет не хватать больше всего после отъезда из России.