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Акции против «формулы Штайнмайера» продолжаются в Киеве

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 Красный Крест направил в Донбасс 12 грузовиков с гумпомощью

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Лукашенко нанесет рабочий визит на Украину 4 октября
10:16   3 Октября 2019
Россия

Американский посол в Москве Джон Хантсман завершил свою миссию в РФ

Американский посол в Москве Джон Хантсман завершил свою миссию в РФ

Американский посол в Москве Джон Хантсман завершил свою миссию в России. Как сообщила его жена Мэри Кэй Хантсман, они попрощались с сотрудниками посольства и улетели в Соединенные Штаты ранним утром в четверг, 3 октября.

Мэри Кей Хантсман написала в Facebook, что работа в Москве была захватывающей главой в истории семьи. Она поблагодарила всех друзей из американского посольства в Москве и призналась, что будет по ним скучать. Вместе с Хантсманами в США отбывает знаменитая овчарка Сэми, ее еще в шутку называют «диплособакой». Ей предстоит добираться в Солт-Лейк-Сити с пересадкой, так как пес большого размера и не все рейсы могут перевозить собак такого размера.

Американский посол в Москве Джон Хантсман завершил свою миссию в РФ

Обязанности посла США в Москве пока будет исполнять Барт Горман. Ранее Джон Хантсман рассказал, чего ему будет не хватать больше всего после отъезда из России

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #политика #хантсман

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