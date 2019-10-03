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10:13   3 Октября 2019
Россия

Гадалка по смс выманила у москвички два миллиона рублей

Гадалка по смс выманила у москвички два миллиона рублей

Гадалка по смс выманила у 23-летней москвички два миллиона рублей за оккультные консультации. Когда мошенница перестала выходить на связь, девушка обратилась в полицию. Об этом 3 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка. 

«Поступил материал проверки по заявлению гражданки 1996 года рождения о том, что через социальную сеть она нашла объявление об оказании оккультных услуг и решила им воспользоваться», — рассказал источник РИА Новости.

Отмечается, что девушка рассказала мошеннице о своих проблемах по указанным данным в объявлении. Позже ей ответила некто Ольга и заверила, что проблемы решаемы. Гадалка оказывала услуги дистанционно. В период с 21.09.2019 по 30.09.2019 москвичка перевела неизвестной женщине два миллиона рублей. 

Как только злоумышленница получила деньги, она перестала выходить на связь. Девушка забила тревогу и написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #общество #мошенница #гадалка

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