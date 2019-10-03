Красный Крест направил в Донбасс 12 грузовиков с гумпомощью

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Донбасс 12 грузовиков с гумпомощью. Об этом в четверг, 3 октября, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Грузовики проехали через КПВВ «Новотроицкое». Они везут жителям Донбасса продуктовые наборы и строительные материалы весом 203,43 тонны.

Различные международные организации часто направляют гуманитарную помощь жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Военная операция против самопровозглашенных республик, заявивших о своей независимости после госпереворота на Украине, началась в апреле 2014 года. По данным ООН, в результате конфликта погибли около 13 тысяч человек.