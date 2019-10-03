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Акции против «формулы Штайнмайера» продолжаются в Киеве

Акции против «формулы Штайнмайера» продолжаются в Киеве

 Красный Крест направил в Донбасс 12 грузовиков с гумпомощью

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10:15   3 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Красный Крест направил в Донбасс 12 грузовиков с гумпомощью

Красный Крест направил в Донбасс 12 грузовиков с гумпомощью

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Донбасс 12 грузовиков с гумпомощью. Об этом в четверг, 3 октября, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Грузовики проехали через КПВВ «Новотроицкое». Они везут жителям Донбасса продуктовые наборы и строительные материалы весом 203,43 тонны.

Различные международные организации часто направляют гуманитарную помощь жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Военная операция против самопровозглашенных республик, заявивших о своей независимости после госпереворота на Украине, началась в апреле 2014 года. По данным ООН, в результате конфликта погибли около 13 тысяч человек.

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Автор: Виктория Разумовская
#донбасс #украина #гумпомощь

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