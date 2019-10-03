Лукашенко нанесет рабочий визит на Украину 4 октября

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу 4 октября намерен посетить Украину с рабочим визитом и выступить на пленарном заседании II Форума регионов Украины и Белоруссии, который пройдет в Житомире.

Об этом в четверг утром сообщает местное информагентство БЕЛТА, ссылаясь на информацию пресс-службы белорусского лидера.

Также, как отмечается, запланированы переговоры президентов Белоруссии и Украины Александра Лукашенко и Владимира Зеленского.

«Лидеры стран подробно обсудят актуальное состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в различных сферах, обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня», - говорится в сообщении.

Ранее Лукашенко, комментируя по просьбе журналистов публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, заявил, что, со своей стороны, не видит необходимости вести запись телефонных разговоров с иностранными лидерами.