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 Лукашенко нанесет рабочий визит на Украину 4 октября

Лукашенко нанесет рабочий визит на Украину 4 октября
10:33   3 Октября 2019
Весь мир

Лукашенко нанесет рабочий визит на Украину 4 октября

Лукашенко нанесет рабочий визит на Украину 4 октября

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу 4 октября намерен посетить Украину с рабочим визитом и выступить на пленарном заседании II Форума регионов Украины и Белоруссии, который пройдет в Житомире.

Об этом в четверг утром сообщает местное информагентство БЕЛТА, ссылаясь на информацию пресс-службы белорусского лидера.

Также, как отмечается, запланированы переговоры президентов Белоруссии и Украины Александра Лукашенко и Владимира Зеленского.

«Лидеры стран подробно обсудят актуальное состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в различных сферах, обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня», - говорится в сообщении.

Ранее Лукашенко, комментируя по просьбе журналистов публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, заявил, что, со своей стороны, не видит необходимости вести запись телефонных разговоров с иностранными лидерами.

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Автор: Александр Люблинский
#украина #политика #белоруссия #весь мир #лукашенко #рабочий визит

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