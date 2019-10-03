Администрация московской школы выясняет подробности издевательств над учеником

Администрация московской школы №1536 разбирается в обстоятельствах издевательства над учеником, кадры с которым появились в интернете. На видео мальчика опускают головой в унитаз под дружный хохот одноклассников. Жертва кричит и пробует сопротивляться, затем убегает, но падает, чем еще сильнее раззадоривает мучителей.

Классная руководительница мальчика Наталья Владимировна рассказала изданию «360», что инцидент произошел не на текущей неделе, администрация разбирается в нем. Учителя проведут встречу с директором школы.

Накануне на пресс-конференции в «Парламентской газете» эксперты обсуждали проблему кибербуллинга — травли в сети. По данным комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, зарегистрирован рост эпизодов таких издевательств. С начала 2019 года в России официально зафиксировано 423 эпизода травли в интернете. Подавляющее большинство фактов кибербуллинга имеет цель избить ребенка, нанести ему физический вред. Основными площадками для интернет- унижения являются соцсеть «ВКонтакте» и видеохостинг YouTube.