Эксперт предсказал мировую валютную войну из-за политических игр США с долларом

Президент России Владимир Путин, заявив, что США используют доллар в качестве политического оружия, послал сигнал всем мировым лидерам о необходимости предотвращения валютной войны, которую может развязать Вашингтон. Так считает ведущий эксперт Института современного развития, экономист Никита Масленников.

По словам Масленникова, которые приводит ФАН, США могут устроить «гонку девальвации». Если это случится, то вся мировая экономика попадет в новую рецессию.

Экономист прогнозирует, что в течение 10--15 лет в мире будет действовать несколько резервных валют, включая доллар.

«Однако мы сейчас на грани его ослабления. А дальше будет валютная война всех со всеми, что, в свою очередь, может гарантировать путь к новому кризису. Это может произойти, если власти США втянутся в девальвацию доллара», — сказал эксперт.

Накануне, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели, Владимир Путин отметил, что раньше к доллару было большое доверие во всем мире. Его называли универсальной мировой валютой.

Но потом американцы начали его использоваться как инструмент политической борьбы, в частности, ограничивать использование этой валюты.