Мальчика, пропавшего в тувинской тайге пять дней назад, нашли живым

Спасатели нашли живым 12-летнего мальчика, который потерялся в тайге в Тоджинском районе республики Тува пять дней назад.

Подростка нашли сидящим под лиственницей на расстоянии пяти километров от избушки, от которой он ушел 29 сентября в направлении своего села. В настоящее время его готовятся отправить в больницу бортом санитарной авиации. Подробностей о состоянии мальчика не приводится.

Как отмечается, мальчик вместе с отцом и другими знакомыми собирал в тайге кедровые орехи. 29 сентября в дообеденное время он заявил, что вернется домой, после чего ушел со стоянки и пропал. В 14.00 было обнаружено его исчезновение и начались поиски, которые продолжались пять дней. Как ранее сообщали в МЧС России, в поисках подростка помимо местных жителей и волонтеров участие принимали аэромобильная и наземная группировки и семь единиц спецтехники.