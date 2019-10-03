Проблему парковок во Владивостоке решат по поручению Трутнева

Проблему парковок во Владивостоке решат по поручению вице-премьера РФ, полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. В ходе его рабочей поездки в регион он отметил, что во Владивостоке нужно строить не только хорошие дороги, но и заниматься оборудованием небольших парковок.

По словам Трутнева, не нужно строить одну огромную парковку, можно сделать несколько, это будет удобнее для жителей города. Трутнев поручил мэру Владивостока Олегу Гуменюку после зимы предоставить ему и главе региона проработанные варианты решения проблемы. Как отметил вице-премьер, также деньги нужно тратить на расширение дорог и парковки в центре.

Ранее Юрий Трутнев раскритиковал работу региональных и местных властей Владивостока на тему строительства дорог и парковок. Он потребовал провести общественные слушания на эту тему, так как ремонты ведутся для жителей города.

Владивосток стал столицей Дальневосточного федерального округа в конце прошлого года по указу президента РФ Владимира Путина.