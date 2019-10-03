Суд арестовал еще одного рыбака из КНДР, напавшего на пограничников

Суд в Приморье арестовал еще одного гражданина Северной Кореи из числа напавших на пограничников в Японском море. Таким образом, арестовано уже 11 северокорейцев.

Напомним, 17 сентября пограничники патрулировали российские воды в Японском море, когда обнаружили две шхуны из КНДР и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством. Несколько моряков напали на погранчиников, ранив четверых военнослужащих. Один из пострадавших получил огнестрельные ранения. В итоге шхуны вместе с экипажами были доставлены в порт Находки.

Всего удалось задержать 161 моряка из КНДР. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».