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 Зеленский заявил о необходимости сосредоточиться на децентрализации на Украине

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Делегация КНДР вылетела на переговоры с США

Делегация КНДР вылетела на переговоры с США

 Шесть человек погибли при падении автобуса в реку в Индии

Шесть человек погибли при падении автобуса в реку в Индии
9:08   3 Октября 2019
Весь мир

Делегация КНДР вылетела на переговоры с США

Делегация КНДР вылетела на переговоры с США

Делегация КНДР вылетела на переговоры с США. Самолет с дипломатами приземлился в аэропорту Пекина, где произойдет пересадка в Стокгольм. Переговоры пройдут в Швеции.

Как сообщают местные СМИ, возглавил северокорейскую делегацию посол по особым поручениям Ким Мен Гиль. Также в переговорах будет участвовать директор департамента Северной Америки Чон Чхоль Су. В полете из Пекина в Стокгольм делегация проведет более четырех часов. 

Представители Соединенных Штатов также готовятся к вылету на переговоры. Возглавит ее специальный представитель США по Северной Корее Стивен Биган. Предварительная встреча намечена на пятницу, 4 октября. Рабочие переговоры состоятся в субботу, они были анонсированы северокорейскими властями. Встреча будет посвящена ядерному разоружению Северной Кореи. После визита в Швецию делегация КНДР прилетит в Москву. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #кндр #политика #весь мир

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