Делегация КНДР вылетела на переговоры с США. Самолет с дипломатами приземлился в аэропорту Пекина, где произойдет пересадка в Стокгольм. Переговоры пройдут в Швеции.

Как сообщают местные СМИ, возглавил северокорейскую делегацию посол по особым поручениям Ким Мен Гиль. Также в переговорах будет участвовать директор департамента Северной Америки Чон Чхоль Су. В полете из Пекина в Стокгольм делегация проведет более четырех часов.

Представители Соединенных Штатов также готовятся к вылету на переговоры. Возглавит ее специальный представитель США по Северной Корее Стивен Биган. Предварительная встреча намечена на пятницу, 4 октября. Рабочие переговоры состоятся в субботу, они были анонсированы северокорейскими властями. Встреча будет посвящена ядерному разоружению Северной Кореи. После визита в Швецию делегация КНДР прилетит в Москву.