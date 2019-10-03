Роскачество забраковало всю лапшу быстрого приготовления популярных российских марок. На сайте ведомства сообщается, что по факту проверки найдены многочисленные нарушения.

В частности, Роскачество проверило 17 популярных наименований лапши быстрого приготовления. 14 из них произведены в России, одна — в Корее, две — в Казахстане. По данным ведомства, проверка показала, что ни одна торговая марка не сможет получить российский знак качества, так как везде найдены несоответствия по различным параметрам.

В частности, следы пестицидов найдены в лапше марки «Биг-Ланч». Кроме того, в товарах «БигЛанч», «Золотистая жатва», «Роллтон», «Моя цена» есть следы регулятора роста растений. В некоторых торговых марках присутствует микотоксин и зеараленон, что может вызывать грибковые поражения. Также практически у всех представителей зафиксировано превышение солей.

Итоги исследования неутешительны: производители используют некачественное сырье и добавляют слишком много соли, чтобы скрыть какие-либо дефекты. Причем эксперты Роскачества установили и плюсы: искусственных красителей найдено в лапше не было, а глутамата натрия в составе не так много, как считают потребители.