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8:42   3 Октября 2019
Россия

Роскачество забраковало всю лапшу быстрого приготовления

Роскачество забраковало всю лапшу быстрого приготовления

Роскачество забраковало всю лапшу быстрого приготовления популярных российских марок. На сайте ведомства сообщается, что по факту проверки найдены многочисленные нарушения. 

В частности, Роскачество проверило 17 популярных наименований лапши быстрого приготовления. 14 из них произведены в России, одна — в Корее, две — в Казахстане. По данным ведомства, проверка показала, что ни одна торговая марка не сможет получить российский знак качества, так как везде найдены несоответствия по различным параметрам. 

В частности, следы пестицидов найдены в лапше марки «Биг-Ланч». Кроме того, в товарах «БигЛанч», «Золотистая жатва», «Роллтон», «Моя цена» есть следы регулятора роста растений. В некоторых торговых марках присутствует микотоксин и зеараленон, что может вызывать грибковые поражения. Также практически у всех представителей зафиксировано превышение солей. 

Итоги исследования неутешительны: производители используют некачественное сырье и добавляют слишком много соли, чтобы скрыть какие-либо дефекты. Причем эксперты Роскачества установили и плюсы: искусственных красителей найдено в лапше не было, а глутамата натрия в составе не так много, как считают потребители.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #роскачество #лапша быстрого приготовления

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