Шесть человек погибли при падении автобуса в реку в Индии

Не менее шести человек погибли при падении автобуса в реку в Индии. Трагедия произошла в штате Мадхья-Прадеш в ночь на четверг, 3 октября.

Водитель автобуса ехал по мосту и внезапно съехал с него. Протаранив ограждения, автобус упал в реку. Местные жители услышали шум и вызвали полицию и скорую. Пока медики и спасатели добирались до места ЧП, люди сами пытались помочь пострадавшим в автобусе.

В результате не менее шести человек погибли, 19 пассажиров получили серьезные травмы, один мужчина в крайне тяжелом состоянии. Большинство людей, находящихся в автобусе, во время аварии спали.

Сейчас местной полиции предстоит выяснить причину ДТП. По предварительным данным, водитель автобуса мог уснуть за рулем.