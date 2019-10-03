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 Шесть человек погибли при падении автобуса в реку в Индии

Шесть человек погибли при падении автобуса в реку в Индии
8:22   3 Октября 2019
Весь мир

Шесть человек погибли при падении автобуса в реку в Индии

Шесть человек погибли при падении автобуса в реку в Индии

Не менее шести человек погибли при падении автобуса в реку в Индии. Трагедия произошла в штате Мадхья-Прадеш в ночь на четверг, 3 октября. 

Водитель автобуса ехал по мосту и внезапно съехал с него. Протаранив ограждения, автобус упал в реку. Местные жители услышали шум и вызвали полицию и скорую. Пока медики и спасатели добирались до места ЧП, люди сами пытались помочь пострадавшим в автобусе.

В результате не менее шести человек погибли, 19 пассажиров получили серьезные травмы, один мужчина в крайне тяжелом состоянии. Большинство людей, находящихся в автобусе, во время аварии спали. 

Сейчас местной полиции предстоит выяснить причину ДТП. По предварительным данным, водитель автобуса мог уснуть за рулем.   

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Автор: Ольга Воскресенская
#авария #дтп #чп #индия #весь мир

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