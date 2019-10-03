Сбербанк начал служебное расследование из-за данных СМИ об утечке персональных данных не менее двухсот клиентов. Об этом сообщается на сайте банка.

Как сообщает банк, им стало известно о возможной утечке данных по кредитным картам, которые могут касаться не менее двухсот человек. Сейчас в банке ведут служебное расследование. По версии Сбербанка, утечка могла произойти из-за преступного умысла кого-то из сотрудников. В Сбербанке исключили возможность взлома, так как база изолирована от внешней сети. При этом речь не идет о 60 миллионах человек, а лишь о двух сотнях клиентов. В сообщении сказано, что утечка данных никак не отразится на сохранности денег клиентов банка.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что персональные данные 60 миллионов клиентов Сбербанка оказались в сети на специальном сайте, который заблокирован Роскомнадзором.