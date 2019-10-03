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Сбербанк начал служебное расследование из-за данных СМИ об утечке

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Сбербанк начал служебное расследование из-за данных СМИ об утечке

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 СМИ сообщили о возможной утечке данных клиентов Сбербанка

СМИ сообщили о возможной утечке данных клиентов Сбербанка
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8:05   3 Октября 2019
Россия

Сбербанк начал служебное расследование из-за данных СМИ об утечке

Сбербанк начал служебное расследование из-за данных СМИ об утечке

Сбербанк начал служебное расследование из-за данных СМИ об утечке персональных данных не менее двухсот клиентов. Об этом сообщается на сайте банка. 

Как сообщает банк, им стало известно о возможной утечке данных по кредитным картам, которые могут касаться не менее двухсот человек. Сейчас в банке ведут служебное расследование. По версии Сбербанка, утечка могла произойти из-за преступного умысла кого-то из сотрудников. В Сбербанке исключили возможность взлома, так как база изолирована от внешней сети. При этом речь не идет о 60 миллионах человек, а лишь о двух сотнях клиентов. В сообщении сказано, что утечка данных никак не отразится на сохранности денег клиентов банка.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что персональные данные 60 миллионов клиентов Сбербанка оказались в сети на специальном сайте, который заблокирован Роскомнадзором. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сбербанк #общество #персональные данные

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