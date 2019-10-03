Шесть человек стали жертвами тайфуна «Митаг» в Южной Корее

Жертвами тайфуна «Митаг» в Южной Корее стали шесть человек, сообщает агентство «Ренхап» по ссылкой на экстренные службы страны.

Центральный штаб по мерам безопасности в ЧС сообщает, что большая часть погибших - пожилые люди, которые оказались под обломками разрушенных оползнями домов, либо попали под мощные ливневые потоки.

В Пусане, расположенном на юге страны, идет спасательная операция по разбору завалов здания, сметенного селем. Предполагается, что под обломками могут находиться четверо человек.

На востоке страны за ночь выпало до пятисот миллиметров осадков и подтоплено множество зданий, на улицах стоит вода. Серьезно пострадали тепличные хозяйства и фермы.

Тайфун «Митаг» покинул территорию КНДР около 06:00 по местному времени. Дожди и сильный ветер продолжатся в течение дня. Пассажирское авиасообщение уже возобновлено на южном направлении.