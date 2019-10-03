Депутат ГД предложил ввести новую категорию льготников

Депутат Госдумы РФ Борис Чернышов предложил ввести в России новую категорию - «жертвы перестройки». Об этом сообщает RT со ссылкой на текст обращения, направленного министру труда Максиму Топилину.

Зампред думского комитета по образованию и науке отмечает, что граждане СССР в восьмидесятые годы пережили крупнейшую геополитическую и гуманитарную катастрофу - перестройку. По его словам, в особенности это те, кому на тот момент было 25-45 лет.

Топилин отмечает, что на долю тех, кто смог пережить эпоху перемен, выпали серьезные испытания. Он заявил, что предлагает обозначить данную категорию людей как «жертв перестройки» и предоставлять им различные субсидии и льготы.

Также депутат подчеркнул, что «перестройка» обрушила уровень рождаемости и способствовала росту смертности. Кроме того, многие из тех, кто жил в то время, заболели тяжелыми заболеваниями или рано ушли из жизни.