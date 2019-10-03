Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сбербанк начал служебное расследование из-за данных СМИ об утечке

Сбербанк начал служебное расследование из-за данных СМИ об утечке

 СМИ сообщили о возможной утечке данных клиентов Сбербанка

СМИ сообщили о возможной утечке данных клиентов Сбербанка
Жители Киева проводят митинг против согласования «формулы Штайнмайера»

Жители Киева проводят митинг против согласования «формулы Штайнмайера»

 Зеленский заявил о необходимости сосредоточиться на децентрализации на Украине

Зеленский заявил о необходимости сосредоточиться на децентрализации на Украине
Шесть человек стали жертвами тайфуна «Митаг» в Южной Корее

Шесть человек стали жертвами тайфуна «Митаг» в Южной Корее

 Депутат ГД предложил ввести новую категорию льготников

Депутат ГД предложил ввести новую категорию льготников
Сбербанк начал служебное расследование из-за данных СМИ об утечке

Сбербанк начал служебное расследование из-за данных СМИ об утечке

 СМИ сообщили о возможной утечке данных клиентов Сбербанка

СМИ сообщили о возможной утечке данных клиентов Сбербанка
Жители Киева проводят митинг против согласования «формулы Штайнмайера»

Жители Киева проводят митинг против согласования «формулы Штайнмайера»

 Зеленский заявил о необходимости сосредоточиться на децентрализации на Украине

Зеленский заявил о необходимости сосредоточиться на децентрализации на Украине
Шесть человек стали жертвами тайфуна «Митаг» в Южной Корее

Шесть человек стали жертвами тайфуна «Митаг» в Южной Корее

 Депутат ГД предложил ввести новую категорию льготников

Депутат ГД предложил ввести новую категорию льготников
7:31   3 Октября 2019
Весь мир

Депутат ГД предложил ввести новую категорию льготников

Депутат ГД предложил ввести новую категорию льготников

Депутат Госдумы РФ Борис Чернышов предложил ввести в России новую категорию - «жертвы перестройки». Об этом сообщает RT со ссылкой на текст обращения, направленного министру труда Максиму Топилину.

Зампред думского комитета по образованию и науке отмечает, что граждане СССР в восьмидесятые годы пережили крупнейшую геополитическую и гуманитарную катастрофу - перестройку. По его словам, в особенности это те, кому на тот момент было 25-45 лет.

Топилин отмечает, что на долю тех, кто смог пережить эпоху перемен, выпали серьезные испытания. Он заявил, что предлагает обозначить данную категорию людей как «жертв перестройки» и предоставлять им различные субсидии и льготы.

Также депутат подчеркнул, что «перестройка» обрушила уровень рождаемости и способствовала росту смертности. Кроме того, многие из тех, кто жил в то время, заболели тяжелыми заболеваниями или рано ушли из жизни.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#перестройка #госдума рф #льготники

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...