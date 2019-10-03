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 СМИ сообщили о возможной утечке данных клиентов Сбербанка

СМИ сообщили о возможной утечке данных клиентов Сбербанка
Жители Киева проводят митинг против согласования «формулы Штайнмайера»

Жители Киева проводят митинг против согласования «формулы Штайнмайера»

 Зеленский заявил о необходимости сосредоточиться на децентрализации на Украине

Зеленский заявил о необходимости сосредоточиться на децентрализации на Украине
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7:02   3 Октября 2019
Весь мир

Мадуро анонсировал свой визит в Северную Корею

Мадуро анонсировал свой визит в Северную Корею

Венесуэльский президент Николас Мадуро в прямом эфире заявил, что в скором времени посетит КНДР.

Мадуро заверил главу Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо во время его передачи, что он «очень скоро» поедет в Северную Корею. По словам главы государства, глава Нацсобрания «уже открыл дверь».

В конце сентября Кабельо посетил Пхеньян, где заключил соглашения о сотрудничестве в сферах промышленности, технологий, обороны и сельского хозяйства. Мадуро в прямом эфире поблагодарил его за визит в Северную Корею.

На прошлой неделе в Кремле прошли переговоры Мадуро с президентом России Владимиром Путиным. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что визит главы Боливарианской республики прошел позитивно. На встрече обсуждались вопросы гуманитарной помощи и военно-технического сотрудничества.

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Автор: Олег Королев
#кндр #мадуро

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