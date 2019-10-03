Укрытия для вертолетов на базе Хмеймим будут готовы к ноябрю

Сборные металлические укрытия для вертолетов на российской авиабазе Хмеймим в Сирии будут готовы к следующему месяцу. Об этом сообщил директор проекта Главного военно-строительного управления по спецобъектам Михаил Мусаев.

Он сообщил, что в рамках госконтракта на базе будут подготовлены укрытия для размещения российских вертолетов. По словам Мусаева, каждое представляет собой сборный металлический ангар, защищенный с трех сторон бронированными листами от средств поражения, в том числе от мин.

Подчеркивается, что строительством занимаются как российские, так и сирийские специалисты. Ожидается, что в эксплуатацию объекты будут сданы в ноябре 2019 года.

Мусаев сообщил, что укрытия для вертолетов создаются по аналогии с предыдущими объектами, предназначенными для военных самолетов. Все материалы для проведения работ были доставлены из России по морю.

Также в рамках госконтракта на базе Хмеймим предусмотрены строительство двух дорог, реконструкция существующей трассы, а также строительство проезда между площадками для самолетов и вертолетов. Проводится реконструкция взлетно-посадочной полосы «Западная».