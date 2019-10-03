СМИ сообщили о возможной утечке данных клиентов Сбербанка

Газета «Коммерсант» сообщила о появлении в интернете сообщений о продаже личной информации клиентов Сбербанка.

Отмечается, что на черном рынке оказались данные около 60 миллионов кредиток, в том числе включая неактивные. По данным издания, вероятная утечка могла случится в конце лета.

Само объявление о продаже «свежей базы» появилось на одном из заблокированных Роскомнадзором форумов в выходные. Потенциальным покупателям предлагается пробный фрагмент базы из двухсот строк - данные двух сотен человек из разных городов, обслуживаемых Уральским территориальным банком Сбербанка.

По данным «Коммерсанта», в таблице содержится подробная финансовая информация о кредитке и операциях, а также персональные данные.

В среду вечером Сбербанк сообщил о возможной утечке, которая затрагивает по меньшей мере 200 клиентов. Основная версия произошедшего - умышленные действия одного из сотрудников, поскольку внешнее проникновение в базу, которая изолирована от внешней сети, невозможна. В Сбербанке пообещали проверить данные и отметили, что угрозы средствам клиентов нет.