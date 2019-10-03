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Жители Киева проводят митинг против согласования «формулы Штайнмайера»

Жители Киева проводят митинг против согласования «формулы Штайнмайера»

 Зеленский заявил о необходимости сосредоточиться на децентрализации на Украине

Зеленский заявил о необходимости сосредоточиться на децентрализации на Украине
Парламентарии Перу обратятся в Конституционный суд из-за ситуации с их роспуском

Парламентарии Перу обратятся в Конституционный суд из-за ситуации с их роспуском

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5:32   3 Октября 2019
Весь мир

Парламентарии Перу обратятся в Конституционный суд из-за ситуации с их роспуском

Парламентарии Перу обратятся в Конституционный суд из-за ситуации с их роспуском

Члены парламента Перу потребуют через Конституционный суд страны разобраться в ситуации с их роспуском. Об этом сообщает конгресс страны на своей странице в Twitter.

Отмечается, что постоянная комиссия уполномочивает главу конгресса обратиться с жалобой в Конституционный суд .

Президент Перу Мартин Вискарра объявил о роспуске парламента после того, как депутаты бойкотировали реформу КС, предложенную им.

Распущенный парламент объявил Вискарру временно недееспособным. Вместо него к исполнению обязанностей главы государства была назначена вице-президент Мерседес Араос, которая вскоре отказалась от полномочий.

Организация американских государств призвала перуанский КС оценить действия политиков страны.

Ранее экс-глава МВД страны заявил, что Вискарра совершил государственный переворот. На данный момент президенту остаются верными полиция и армия.

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Автор: Олег Королев
#перу

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