Жертвами обрушения моста на Тайване стали пять человек

Пять человек погибли при обрушении моста на Тайване, сообщает Центральное информационное агентство острова.

Инцидент произошел во вторник, в первой половине дня. Согласно записям видеонаблюдения патрульной службы, в момент обрушения по мосту ехала цистерна для бензина. В результате машина упала на пристань. Под мостом находились лодки рыбаков.

Ранее сообщалось о том, что в больницы были доставлены десять человек.

В среду во второй половине дня спасатели нашли пять тел. В числе погибших - филиппинцы и индонезийцы. Без вести пропавшим числится один человек.