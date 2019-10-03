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 Жертвами обрушения моста на Тайване стали пять человек

Жертвами обрушения моста на Тайване стали пять человек
5:07   3 Октября 2019
Весь мир

Жертвами обрушения моста на Тайване стали пять человек

Жертвами обрушения моста на Тайване стали пять человек

Пять человек погибли при обрушении моста на Тайване, сообщает Центральное информационное агентство острова.

Инцидент произошел во вторник, в первой половине дня. Согласно записям видеонаблюдения патрульной службы, в момент обрушения по мосту ехала цистерна для бензина. В результате машина упала на пристань. Под мостом находились лодки рыбаков.

Ранее сообщалось о том, что в больницы были доставлены десять человек.

В среду во второй половине дня спасатели нашли пять тел. В числе погибших - филиппинцы и индонезийцы. Без вести пропавшим числится один человек.

 

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Автор: Олег Королев
#тайвань #обрушение моста

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