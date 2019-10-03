Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Замглавы «Аэрофлота» и трое его сообщников арестованы в Москве

Замглавы «Аэрофлота» и трое его сообщников арестованы в Москве

 Лучшим интервьюером по версии ТЭФИ стал Федор Бондарчук

Лучшим интервьюером по версии ТЭФИ стал Федор Бондарчук
Жители Киева проводят митинг против согласования «формулы Штайнмайера»

Жители Киева проводят митинг против согласования «формулы Штайнмайера»

 Зеленский заявил о необходимости сосредоточиться на децентрализации на Украине

Зеленский заявил о необходимости сосредоточиться на децентрализации на Украине
Два взрыва прогремели в Багдаде в результате падения ракет

Два взрыва прогремели в Багдаде в результате падения ракет

 Расследование против Burisma прекратили из-за США, заявил Шокин

Расследование против Burisma прекратили из-за США, заявил Шокин
Замглавы «Аэрофлота» и трое его сообщников арестованы в Москве

Замглавы «Аэрофлота» и трое его сообщников арестованы в Москве

 Лучшим интервьюером по версии ТЭФИ стал Федор Бондарчук

Лучшим интервьюером по версии ТЭФИ стал Федор Бондарчук
Жители Киева проводят митинг против согласования «формулы Штайнмайера»

Жители Киева проводят митинг против согласования «формулы Штайнмайера»

 Зеленский заявил о необходимости сосредоточиться на децентрализации на Украине

Зеленский заявил о необходимости сосредоточиться на децентрализации на Украине
Два взрыва прогремели в Багдаде в результате падения ракет

Два взрыва прогремели в Багдаде в результате падения ракет

 Расследование против Burisma прекратили из-за США, заявил Шокин

Расследование против Burisma прекратили из-за США, заявил Шокин
4:39   3 Октября 2019
Весь мир

Два взрыва прогремели в Багдаде в результате падения ракет

Два взрыва прогремели в Багдаде в результате падения ракет

Две ракеты упали в дипломатической «зеленой зоне» Багдада, где находится комплекс правительственных зданий и посольств. Об том сообщает телеканал Al-Arabiya.

Ранее иракский премьер Адель Абд аль-Махди после начала массовых антиправительственных протестов объявил о введении в Багдаде комендантского часа с пяти часов утра четверга.

По информации телеканала, взрывы в так называемой «зеленой зоне» произошли в результате падения двух ракет. Отмечается, что первая ракета упала около посольства Турции, вторая - возле моста аль-Харисийя. Информации о пострадавших не поступало

Протесты начались в Багдаде во вторник. В результате разгона акций погибли двое человек, ранения получили более двухсот. На следующий день протестные акции начались в других провинциях.  В среду ранения получили не менее пятнадцати человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#ирак #багдад #взрывы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...