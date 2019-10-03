Два взрыва прогремели в Багдаде в результате падения ракет

Две ракеты упали в дипломатической «зеленой зоне» Багдада, где находится комплекс правительственных зданий и посольств. Об том сообщает телеканал Al-Arabiya.

Ранее иракский премьер Адель Абд аль-Махди после начала массовых антиправительственных протестов объявил о введении в Багдаде комендантского часа с пяти часов утра четверга.

По информации телеканала, взрывы в так называемой «зеленой зоне» произошли в результате падения двух ракет. Отмечается, что первая ракета упала около посольства Турции, вторая - возле моста аль-Харисийя. Информации о пострадавших не поступало

Протесты начались в Багдаде во вторник. В результате разгона акций погибли двое человек, ранения получили более двухсот. На следующий день протестные акции начались в других провинциях. В среду ранения получили не менее пятнадцати человек.