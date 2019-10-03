Расследование против Burisma прекратили из-за США, заявил Шокин

Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что расследование против компании Burisma, в которой работал Хантер Байден, прекратили из-за США.

Телеканал Fox News. со ссылкой на записи адвоката Трампа Рудольфа Джулиани сообщает, что Шокин пытался продолжить расследование, однако летом 2015 года американский посол на Украине Джеффри Пайетт заявил ему, что к расследованию нужно подходить «в белых перчатках» - то есть, Шокину не следует что-либо предпринимать.

Отмечается, что американские власти ранее обвиняли Шокина в коррупции. Бывший вице-президент США Джо Байден публично хвастался тем, что добился увольнения Шокина от украинских властей, угрожая непредставлением материальной поддержки со стороны Вашингтона.

Шокин также заявил, что запрашивал информацию о Хантере Байдене, но не получал ответа от украинских властей. Он также заявлял, что Хантер Байден получал, кроме зарплаты и комиссионных, бонус в размере миллиона долларов в бытность членом совета директоров Burisma.

По словам бывшего генерального прокурора, экс-президент Украины Петр Порошенко уволил его, поскольку Джо Байден задерживал помощь.